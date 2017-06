Veendammer fracties dubben over Nedmag

De gemeenteraad in Veendam besluit maandag of Nedmag de zoutwinningslocatie in Borgercompagnie mag uitbereiden en renoveren.

En dat brengt de Veendammer politiek in een dilemma. Want, zoals GemeenteBelangen-fractievoorzitter Christel Knot zegt: 'Als je puur technisch naar de verklaring kijkt, is er weinig op aan te merken. Nedmag wil op de plek in Borgercompagnie een aantal zoutbronnen renoveren en voert een kleine uitbereiding door.'Maar je hebt ook het verhaal van de bewoners die in het verleden hinder ondervonden. Die moet je tegemoet komen. Alleen staat hun angst in feite los van de keuze die we maandag moeten maken', zegt Knot.Die tegenstelling zorgt ervoor dat een aantal partijen in Veendam zich moeilijk raad weet met de discussie over 'de verklaring van geen bedenking'. Los van het feit of de verklaring er komt, een aantal partijen vindt dat het de angst van de bewoners van Borgercompagnie niet kan negeren.'De verklaring 'an sich' is niet iets om tegen te zijn', verwoordt SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille zijn standpunt. 'Maar als je kijkt naar het verhaal van de omwonenden in bredere zin, zou je kunnen zeggen dat er aan de verklaring van geen bedenkingen een aantal voorwaarden kan worden toegevoegd. We vinden dat dit college meer achter de inwoners van Borgercompagnie kan staan. Dat kan mogelijk door die voorwaarden te stellen.'Bij de Partij van de Arbeid wordt de discussie ook breder getrokken dan de verklaring alleen. 'De angst van de bewoners uit Hoogezand en Tripscompagnie is dat er vanuit de nieuwe pompen in Borgercompagnie in de grond onder deze plaatsen naar zout kan worden geboord. Het college geeft aan dat dit niet het geval is, maar in de commissie VROM heeft de wethouder weldegelijk aangegeven dat er mogelijk richting het westen kan worden geboord naar zout', legt fractievoorzitter Ans Grimbergen uit.'Wat ons betreft zou je naast de verklaring kunnen afspreken dat Nedmag later aan de slag gaat met het boren. Zo kun je beter onderzoeken of het geen gevolgen heeft en kun je de bewoners mogelijk geruststellen.'ChristenUnie-voorman Dirk Klamer heeft geen bedenkingen bij het plan van Nedmag. Volgens hem kan Nedmag aan de slag in Borgercompagnie. D66 beraadt zich nog op haar standpunt. De partij VUK is tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 'Dit is geen gezonde ontwikkeling', motiveert raadslid Lies Zondag het standpunt.