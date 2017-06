Mollema: 'Ontspanning stuk groter dan afgelopen jaren'

Aan de vooravond van de Tour de France staat Bauke Mollema in de schaduw van zijn kopman Alberto Contador. 'Het is wel heel lekker. De ontspanning is natuurlijk een stuk groter dan de afgelopen jaren. Ik heb in alle rust naar deze Tour toe kunnen werken.'

Pas na het seintje van de perschef sloot Bauke Mollema vrijdagmiddag aan bij de persconferentie van zijn ploeg aan de vooravond van de Tour. Het is tekenend voor de schaduw waarin hij dit jaar staat.Op de persconferentie waren in eerste instantie alleen kopman Alberto Contador en de Duitse renner John Degenkolb aanwezig.Naar de tijdrit van zaterdag, de eerste Touretappe, kijkt Mollema nog niet echt uit: 'Het gaat hard regenen volgens mij', lacht de renner.Ondanks zijn rol als meesterknecht zou Mollema alsnog kunnen opvallen door zijn werk te doen voor Contador, met name in de bergen. 'In Catalonië zagen we ook dat Contador goed werd geholpen door Mollema. Hard doortrekken tot onder de top en dan moet Contador het afmaken', denk sportverslaggever Henk Elderman.Mollema zelf heeft alle vertrouwen in een goede Tour. Wanneer is hij tevreden? 'Als ik m'n niveau haal en goed werk kan doen voor de ploeg. Ik heb wel het gevoel dat ik op de goede weg ben de laatste weken, in de trainingen was ik ook goed.'Volgens Elderman zijn Mollema's kansen op een top 10-notering nog niet verkeken. 'Ook een meesterknecht kan zichzelf in de top 10 rijden. 'Maar als je je in de bergen laat afzakken nadat je je werk hebt gedaan, dan kom je toch vaak op een kwartier tot een half uur binnen. Ter vergelijking: Wout Poels eindigde vorig jaar als meesterknecht wel binnen de top 30, maar op ruim een uur van zijn kopman Chris Froome.'De 104e Tour de France gaat zaterdag in Düsseldorf van start.