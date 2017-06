Noord Vandaag: Iedereen neemt afscheid van praatpaal

Nog even persoonlijk afscheid nemen van de praatpaal. Veel mensen drukken vandaag, op de laatste dag dat hij werkt, op de knop. De ANWB alarmcentrale in Assen heeft het er maar druk mee.

'Als we erachter komen dat het een grapjas is, houden we het kort, maar wel gezellig', zegt Renate Augustijn, van de alarmcentrale.De palen worden steeds minder gebruikt en zijn daarom duur. Na zestig jaar gaan ze daarom om middernacht met pensioen. De komende drie maanden worden ze weggehaald. Vijfhonderd stuks worden verkocht.- Een vlooienplaag houdt de kerkdeuren in Zuidhorn gesloten. Hoe kom je eraan, en vooral: hoe kom je er vanaf?- Bewoners Middelstum schrikken: 34 huurwoning in het dorp worden gesloopt. Waar moeten de bewoners heen?- Bauke Mollema staat aan de vooravond van de Tour de France in de schaduw van zijn kopman Contador. Wat verwacht hij van de Tour?En aanstormend talent en singer-songwriter Merulsa (14) zit in de finale van de Kunstbende. Ze krijgt iedereen stil met haar optreden in de studio.Bekijk Noord Vandaag boven dit artikel of via Uitzending Gemist