Partij voor het Noorden stelt vragen over weghalen zelf aangelegd paadje

(Foto: RTV Noord\Theo Sikkema)

De Partij voor het Noorden stelt in de gemeenteraad van Oldambt vragen over het weghalen van een door bewoners zelf aangelegd paadje. De gemeente haalde het pad tussen de Trekweg en de Grintweg in Winschoten afgelopen week weg.





De Partij voor het Noorden wil weten wat de aanleiding was voor de 'plotselinge ambtelijke actie' en wil dat de gemeente onderzoekt of het pad alsnog opnieuw kan worden aangelegd.



