Ouderenbond over maaltijdrel: 'Als er geen oplossing komt gaan wij naar de rechter'

Ouderenbond ANBO spant desnoods een proefproces aan tegen de directie van de Vondelflat in de stad, om keuzevrijheid in de maaltijdvoorziening te waarborgen. Dat zegt directeur Liane den Haan van de ANBO naar aanleiding van de aangekondigde enquête onder bewoners van de Vondelflat.

In die enquête kunnen bewoners van de serviceflat aangeven of maaltijden willen die door de flat zijn geregeld, of dat ze daar keuzevrijheid in willen. Maar de ouderenbond is bang dat de enquête een vertekend beeld geeft. 'Ik denk dat er inmiddels zoveel angst onder de bewoners is dat ze niet oprecht gaan zeggen wat ze vinden', zegt Den Haan.De maaltijdrel in de Vondelflat houdt de gemoederen sinds april dit jaar bezig. Een groep bewoners vindt de maaltijden die ZINN levert niet lekker en schakelde cateringbedrijf De Jacobijn in.Volgens het bestuur van de Vondelflat mag dit niet, omdat het een serviceflat is waar de maaltijdvoorziening bij hoort. Af en toe buiten de deur bestellen mag overigens wel, maar een contract afsluiten niet, meent interim-directeur Berend Lugies van de Vondelflat.Overleg tussen de flat en de bewoners mocht niet baten. Daarom daagt Stichting Service Vondelflat twee bewoners voor de rechter. Bemiddeling van de gemeente voorkomt die rechtszaak uiteindelijk.De bemiddeling van de gemeente kwam op gang nadat de Tweede Kamer staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opriep om in te grijpen. Van Rijn reageerde: 'Het gaat veel te ver om ouderen voor het gerecht te dagn om een maaltijd'.