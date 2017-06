Wessel Piersma wint kletsnatte Ronde van Noordhorn

Wessel Piersma uit Groningen vrijdag heeft de Ronde van Noordhorn gewonnen. Piersma ging er twee ronden voor het einde vandoor en kwam alleen over de meet. Tweede op het natte klinkerparcours werd de Spanjaard Toni Ballester Llobera. Daan Besteman uit Groningen completeerde het podium.

De Ronde van Noordhorn is een onderdeel van de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. Klassementsleider Patrick van der Duin uit Nieuw Roden finishte als negende. Hij behield de leiderstrui. Van der Duin verdedigt zaterdagavond tijdens de laatste etappe in De Wilp zijn eerste plaats in het klassement.Tijdens de wedstrijd in Noordhorn regende het voortdurend. Het zorgde voor een voorzichtig manoeuvrerend peloton. Tien ronden voor het einde sloeg de vlam in de pan door verschillende uitlooppogingen. Piersma bleek de sterkste met een voorsprong van honderd meter op zijn achtervolgers.Tijdens de Ronde van Noordhorn stonden de wieken van molen Fortuin in de rouwstand in verband met het overlijden van burgemeester Bert Swart van Zuidhorn.01. Patrick van der Duin - Nieuw Roden02. Bas Tietema - Zwolle03. Jeff Vermeulen - Hoogvliet, Rotterdam04. Johan Knol - Bakkeveen05. Wessel Piersma - Groningen06. Tom Jansen - Steenbergen07. Allard Neijmeijer - Groningen08. Pim Cazemier - Den Horn09. Martijn Dijkstra - De Knipe10. Daan Besteman - Groningen11. Paul de Haan - Meedhuizen