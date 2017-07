Kind op fiets aangereden door auto

(Foto: De Vries Media)

Op Noorderspoorsingel in Groningen is vrijdagavond een 11-jarige fietser aangereden door een automobilist.

De jongen reed op de Noorderspoorsingel in de richting van de Poortstraat toen hij in een bocht in aanrijding kwam met een auto.





De jongen is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door: RTV Noord Correctie melden