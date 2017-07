Column: Welzijn op recept

Een Groningse demografe voorspelde deze week dat de nieuwe oudste mens ter wereld in aantocht is. Dat zou dan (weer) een Japanse vrouw worden, die ergens de komende halve eeuw het huidige record van 122 jaar zou verbreken.

Een gedurfde uitspraak is dat niet. We worden allemaal steeds ouder en als de vloed opkomt, rukt ook de vloedlijn op het strand op. Maar zij spreekt wel tot de verbeelding. Je ziet zo’n 125-jarig Japans besje voor je en je denkt: dat wil ik ook! Daar moet je dan wel wat voor doen. In Japan halen ze de honderd op een ontbijtje van gekookte rijst zonder zout, zeewier en een rauw ei, in Nederland door veel hard te lopen. In beide gevallen een tamelijk vreugdeloze invulling van het bestaan, want van lekker leven word je niet oud. Op uw ene opa na dan, die tot zijn honderdste elke dag lachend een fles whisky en een doos sigaren wegsmurfte.



Dat we allemaal ouder worden leidt tot allerlei problemen. Op macroniveau zijn pensioenfondsen en beleidsmakers in paniek want het is leuk, healthy ageing, maar wie houdt al die oudjes in leven? Het is vast geen toeval dat D66 het begrip ‘voltooid leven’ opvoert. Een soort bezwerende formule om tegen een oudere te zeggen: ‘Vind je het nog wel leuk? Je MAG er ook mee ophouden hoor…’, zoals je dat ook tegen een spelend kind zegt van wie je wilt dat het naar bed gaat. ‘Verstandige kerst, moeder’, zei Kees van Kooten-typetje Ralph Ternauw al zo’n dertig jaar geleden, haar achterlatend met een Drion-pil.



Op individueel niveau mondt ouderdom uit in eenzaamheid. Die is onvermijdelijk. Mensen om je heen gaan dood omdat ze te weinig hebben hardgelopen. En omdat je eigen humeur er met alle kwalen en versleten knieën ook niet beter op wordt, verander je steeds meer in een onaangepaste tot ronduit onuitstaanbare bejaarde. Zo’n acht procent van de Nederlanders zou ernstig eenzaam zijn. Daar zitten natuurlijk ook een paar jonge eenzamen bij, maar die zijn vooral in beeld bij opsporingsdiensten als potentiële aanslagplegers en waxinelichtwerpers.



Het bestrijden van deze eenzaamheid ontwikkelt zich inmiddels tot een industrie, van omapost tot een uitlaatservice voor ouderen. De huisartsenpraktijk Arts en Zorg in Winschoten voegt hier een initiatiefje bij: Welzijn op recept. Dat klinkt tamelijk illusoir, als gratis geld of eeuwige jeugd, maar de bedoeling is goed. Als een dokter over een patiënt denkt dat die meer zou opknappen van een lange wandeling met een vriendin dan van de zoveelste batterij pillen, dan verwijst hij hem door naar een sociaal werker, één spreekkamer verderop. Hoe die in staat zou zijn als bij toverslag ‘welzijn’ te verstrekken is onduidelijk, maar in elk geval is de eenzaamheid van de patiënt gezien en alleen dat al maakt hem minder alleen. Nou alleen nog een Facebook-account.



Het kan trouwens nog veel eenvoudiger, want de wachtkamer van de dokter is voor eenzamen de ideale omgeving om elkaar te leren kennen. Geen betere gespreksstof dan het begroten van elkaars kwalen. Langere wachttijden en kleinere wachtkamers halen de ouderen uit hun isolement, desnoods met de sociaal werker als gespreksleider. ‘Wie van jullie zou de oudste mens ter wereld willen worden?’ Waarschijnlijk niemand.



Willem van Reijendam

