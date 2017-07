Toekomst Groninger reddingsbrigade verzekerd

De Groninger reddingsbrigade wordt officieel partner van de Veiligheidsregio Groningen.

Daarmee is de toekomst van de reddingsbrigade veilig gesteld en beschikt de Veiligheidsregio straks over 7 boten.Voorzitter Peter Stuit: 'Dit is zeker goed nieuws. Dit betekent dat we de boten die we nu in bruikleen hebben van onze landelijke bond kunnen behouden per 1 januari.' De Groninger reddingsbrigade heeft 225 leden en wordt onder andere ingezet bij rampen en overstromingen.De reddingsbrigade kan door de nieuwe constructie ook hun opleidingswerk voortzetten.