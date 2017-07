Politie lost schot bij aanhouding inbrekers

(Foto: Peter Steinfort)

De politie heeft zaterdag vroeg in de ochtend in Assen twee inbrekers uit Groningen aangehouden. Dat gebeurde na een achtervolging met een waarschuwingsschot.

Het tweetal was rond vier uur bezig met een inbraak aan de Stelmaker in Peize, maar werden daarbij betrapt door de bewoners. Die wisten na veel duw- en trekwerk de inbrekers het huis uit te werken.



Plankgas

Ze sloegen op de vlucht in een auto en reden plankgas naar de A28 richting Assen, achtervolgd door de politie. In de Drentse hoofdstad verloor de bestuurder de macht over het stuur, waardoor de auto crashte.



Waarschuwingsschot

De mannen gaven zich nog niet gewonnen en vluchtten te voet verder. Eén van de agenten besloot een waarschuwingsschot te lossen. Uiteindelijk werden de Stadjers aangehouden. Ze zijn in de cel gezet.

Door: RTV Noord Correctie melden