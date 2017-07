'Verzet blijft, ook al zijn het 700.000 bladzijdes'

Zestien maatschappelijke organisaties blijven zich gezamenlijk verzetten tegen de komst van nieuwe hoogspanningsmasten in Noord-Groningen. Maar dat kost wel wat moeite. De plannen tellen namelijk 700.000 pagina's.

Iedereen kan bezwaar maken en een zienswijze indienen. De 380 kV stroomlijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk is omstreden. Deze komt in natuurgebieden.'Dit is absurd' vertelt Hiska Ubels van de burgerwerkgroepen Westerdijkshorn, Sauwerd en Wetsinge. 'Het Rijk krijgt jaren om de plannen te schrijven en wij moeten in zes weken bezwaar maken en dan ook nog vlak voor de zomerperiode als iedereen het al druk heeft met andere dingen. Het is bijna onmogelijk'.Wie alle documenten over het plan wil vinden moet doorzettingsvermogen hebben. Digitaal is het een wirwar van linkjes op de website van het Ministerie van Economische Zaken om alle informatie bij elkaar te zoeken over de nieuwe 380 kV verbinding. 'Het printen ervan is al helemaal onmogelijk'.Ubels is blij dat de zestien maatschappelijke organisaties zich blijven verzetten. Onlangs hebben ze overleg gehad om te bepalen hoe ze gezamenlijk tot een zienswijze kunnen komen. 'Het zijn allemaal mensen die hun eigen belangen aan de kant zetten en zich voor een breder doel inzetten. We zijn niet tegen een nieuwe stroomlijn maar hebben betere alternatieven', vertelt Ubels. Ze heeft goede hoop dat de lijn er op deze manier niet komt. 'De lijn tast op deze manier te veel de natuur aan'.'We overwegen om na het indienen van de zienswijze ook naar de Raad van Staten te gaan. Maar we doen stap voor stap', vertelt Ubels. Eerst willen de organisaties afwachten of het indienen van zienswijzen iets oplevert.Het hele plan ligt ook ter inzage tijdens de inloopavonden op 4 juli in het Best Western Hotel Aduard en op 5 juli in het Trefcentrum in Bedum. Een zienswijze kan tot 3 augustus ingediend worden.