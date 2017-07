Wisselbibliotheek sluit na 35 jaar de deuren

(Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

De wisselbibliotheek in Visvliet houdt ermee op. Vijfendertig jaar lang konden liefhebbers terecht in de witte kerk van het dorp. Zaterdagmiddag nemen de vrijwilligers afscheid met een voorleesfeestje.

De wisselbibliotheek dankt zijn naam aan het steeds wisselend aanbod van de boeken. 'We gingen één keer in het half jaar die boeken die niet gelezen waren of die kapot gelezen waren wisselen' legt vrijwilligerster Tiny Boersema uit.



Tien cent boete per week

De wisselbibliotheek heeft negenhonderd boeken en er wordt nog op de ouderwetse manier gewerkt. 'We drukken nog met een stempel de datum op een kaart in de boeken, en als je dan je boek te laat terug brengt moet je een boete betalen van tien cent per week', vertelt vrijwilligster Agda van der Vlis. 'We moeten alles van de boetes doen, meer geld komt er niet binnen.'



'Lezen moet blijven bestaan'

Om toch met een vrolijke noot af te sluiten wordt er zaterdagmiddag voorgelezen door twee schrijvers uit Visvliet want 'lezen moet blijven bestaan' vertelt Agda. 'Daarna leveren we de sleutel weer in bij de kerk en dan is het over' besluit Tiny.











Door: RTV Noord Correctie melden