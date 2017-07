Marieke Kalk heeft mooiste Groninger veulen

(Foto: Marco Grimmon / RTV Noord)

Het hengstveulen van Marieke Kalk is vandaag gekozen tot mooiste Groninger veulen van Noord-Nederland. Tolbert was vandaag het podium voor de jaarlijkse regionale keuring van Vereniging het Groninger paard.

Groninger paard



'Het Groninger paard staat nog steeds op de lijst van zeldzame huisdierrassen', zegt Kalk. De paardenliefhebber heeft alle verstand van deze dieren, ze zit zelfs in de foktechnische commissie. 'Het is van oudsher een landbouwpaard, maar na de oorlog kwamen de trekkers. Toen was dit type paard eigenlijk overbodig.'

Strijd tussen merrie en hengst



Alice Elema won met haar paard de prijs voor beste merrieveulen van het noorden en mocht het daarna opnemen tegen het hengstveulen van Kalk. De prijs van mooiste veulen van het noorden ging uiteindelijk dus naar het de hengstveulen van Kalk. 'Ik weet dat hij goed kan lopen en dat het een goed veulen is. Je kent de concurrentie niet, maar ik had wel goede hoop', zegt ze met een brede lach.

