Vandalen houden huis bij v.v. Siddeburen

(Foto: Gerda van der Laan) (Foto: Gerda van der Laan)

'Het wordt steeds extremer', verzucht Gerda van der Laan, secretaris en penningmeester van voetbalvereniging Siddeburen. 'We hebben er vaker last van gehad, maar niet zo erg als nu.'

Vernielzuchtige jeugd heeft vrijdagavond een ravage aangericht op het terrein van de voetbalclub. Het veld lag bezaaid met de inhoud van vier kliko's en een bedrijfsafvalcontainer, overal lag glas van kapotte bierflessen, én er is geprobeerd brand te stichten.



'Ik werd gebeld door een vrijwilliger van de club, die zijn hond aan het uitlaten was', vertelt Van der Laan. 'Hij zag wat er aan de hand was en belde de politie en daarna mij. Toen ik er een kwartier later was, waren de raddraaiers al verdwenen.'



'Gelukkig zijn het geen jongeren uit ons dorp'

'De vrijwilliger heeft een paar van de vandalen nog aangesproken en een paar namen ontfutseld. Die heeft hij doorgegeven aan de politie. Gelukkig zijn het geen jongeren uit ons dorp. We denken dat ze uit Delfzijl, Appingedam en uit Muntendam komen', zegt Van der Laan. 'Volgens de vrijwilliger waren ze dronken.'



'We zijn vanochtend met man en macht bezig geweest zoveel mogelijk van de rommel op te ruimen, maar er zal her en der nog wel wat liggen. Ik hoop maar dat er niemand per ongeluk in een achtergebleven scherf trapt.'



Bijna niet te voorkomen

Volgens Van der Laan is vandalisme bij haar vereniging bijna niet te voorkomen. 'Aan de voorkant is een hek, maar aan de achterkant is het open. Vanaf de weg kun je daar zo het terrein op. We zouden graag het daar ook willen afsluiten, maar dat mag niet van de gemeente', aldus het bestuurslid.

Door: RTV Noord