Buurt-ton Postcodeloterij valt in deel straat Kropswolde

(Foto: Google Street View)

Een deel van de straat Tjalk in Meerwijck, Kropswolde, is zaterdag in de prijzen gevallen. De wekelijkse Buurt-ton van de Postcodeloterij, 100.000 euro die onder de bewoners wordt verdeeld, viel op postcode 9606 RE.

De ton wordt alleen verdeeld onder deelnemers van de loterij die tussen nummer 26 en 50 wonen. Ze hebben persoonlijk bericht gekregen van de loterij. Het is onbekend hoeveel buurtgenoten meedelen in de prijs.



Maar 1 postcode

De Tjalk bestaat uit vier verschillende postcodes. Driekwart van de straat valt dus sowieso buiten de prijzen. Aan de straat staan vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen met een tuin aan het water.



Geen Gaston

De Buurt-ton is wat anders dan de wekelijks straatprijs die elke zondag wordt bekendgemaakt. Voor zover bekend is presentator Gaston Starreveld dan ook niet in Meerwijck gesignaleerd.

Door: RTV Noord Correctie melden