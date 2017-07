Computermedewerkster scheurt door de braggel op grasmaaier

(Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

'In de bocht spat de modder je om de oren. Fantastisch!' Bovenop haar grasmaaier 'Sjomp Deerne' scheurt Annelieke Aalberts uit Loppersum door de bochten tijdens de zitmaaierraces in Rasquert. Ze is een van de weinige dames die meedoet.

De races zijn op de ijsbaan van Rasquert en Baflo. Er wordt gereden op omgebouwde zitgrasmaaiers, die kunnen een topsnelheid bereiken van honderd kilometer per uur.



Spetters om de oren

'Op zich heb ik niets met grasmaaiers', zegt Aalberts. 'Ik maai mijn gras met een gewone. Maar als je op zo'n opgevoerde grasmaaier gaat zitten, dat is gewoon heerlijk! Het gaat hard en de spetters vliegen in het rond.'



In het dagelijks leven is Aalberts 'functioneel beheerder' bij het UMCG. 'Dat is iets met computers, zeg maar', vertelt ze. Iets heel anders dan racen op een grasmaaier. 'Maar ik kan het mooi combineren zo.'



Voelt lekker aan

Het is de zesde keer dat de races worden georganiseerd. Voor het eerst is de organisatie niet meer verbonden aan Graspop. Annelieke staat al jaren langs de kant, nu zit ze er voor het eerst zelf bovenop. 'Het was wel een beetje wennen.'



'Het is wel lekker glibberen hoor. Heerlijk! De braggel voelt lekker aan.'

Door: RTV Noord