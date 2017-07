Column: Jan

'Moi' zeg ik, verlegen rooie, zacht als ik voor de allereerste keer de winkel binnenstap. 'Wil je even wat rondkijken of kan ik je ergens mee helpen?' De stem van de reus achter de toonbank is al even vriendelijk als zijn gezicht. Vertrouwd. Alsof ik al veel vaker in de kledingwinkel ben geweest.

Dik 33 jaar geleden was het dat ik als puistige jongen van zestien de deur van modezaak Sfinx in Winschoten opendeed. 'Ze hebben er mooie kleren. En er staat een aardige kerel in de winkel', kreeg ik van vriend Jeroen de tip. Het klopte als een zwerende vinger. Ik kocht er bijna mijn hele outfit. Niet geheel naar de zin van mijn moeder. Die werkte een paar honderd meter verderop in de winkelstraat. Bij concurrent Kroon Mannenmode.

Ik droeg van die wijde Volendammer broeken, kabeltruien met modieus gekleurde shawls. Bijna al mijn krantenwijkgeld ging op in Sfinx. Mijn vriendenclub was van de mooie kleren. Ik dus ook. Die kledingmania ging weer over. Maar de band met Jan de kledingman niet. De kledingwinkel was een ontmoetingsplaats geworden. Een plek voor een praatje, een sterk verhaal of de sores van school.

'Je kan wel langs komen in Night Fever. Draai ik zondagmiddag'. Jan was ook dj in de disco en het duurde maar even of we reisden Jan op zijn draaidagen en nachten achterna. Temptation in Appingedam, Night Fever in Winschoten en een aantal vage tenten die mijn geheugen niet meer helder kan krijgen. Jan was de koning van de disco, wij de vergezellende drankridders.

Gespuugd werd er niet in. Jan zelf ook niet. Hij nipte altijd een paar whiskietjes met cola weg, terwijl hij hits als 'Let the Music play' van Shannon of 'Glow' van Rick James de zaal inblies. Een keer werd hem dat bijna fataal omdat de barkeeper de verhouding whisky en cola om had gekeerd. Jan zou met zijn befaamde disco-intonatie 'When doves cry' van Prince aankondigen.

Waggelend en wiebelend achter de draaitafel en met onverstaanbaar dubbeltongs koeterwaals leek het meer op een plaat die op het verkeerde toerental werd afgedraaid. Vriend Jeroen die nog nooit een plaat in een discotheek had gedraaid, laat staan aangekondigd, nam het vakkundig over. De pret werd alleen maar groter en de band hechter.

'Hest al heurt? Jan gaait vot bie Sfinx?' De teleurstelling was groot. Jan die inmiddels niet alleen platen- maar ook journalistieke sporen had verdiend bij Radio Winschoten, ging werken bij Noord. Verslaggever. Het ontzag werd er nog groter door. Maar we raakten wel ons praatkledinghuis kwijt. Een gewillig oor was weg. Ons baken in de hectiek van onze laatste tienerjaren ging verloren.

Sfinx werd nooit meer wat het was en verdween niet lang daarna roemloos uit het straatbeeld van de stad. De band met Jan bleef.

Op zijn huwelijk met het leukste meisje van de school kwam ik te laat. De bruidegom en de prachtige bruid hadden de dans geopend. Ik kwam binnen op het moment dat de orkestleider de zaal inbrulde: 'Wisselen!!' Ik voelde de blik van de bruid op mij gericht. Ik zakte door de grond toen haar hand mijn kant opging en ik op een schier lege dansvloer voor een overvolle feestzaal moest stijldansen. Met de bruid. Met het stralende middelpunt.

Ik kan niet dansen. Als ik vijftien bier op heb, beweeg ik. En nog heel slecht ook. Maar daar houdt het op. Je kunt je misschien indenken hoe ik mij gevoeld moet hebben, toen ik nuchtere Groninger houten klaas probeerde te dansen op Jans' bruiloft.

Ik weet niet goed meer hoe het ging, maar ik was met Jan in Praag. Ik vermoed dat het was omdat hij mij en mijn gebroken hart weer wat op wilde kalefateren. Nou dat hebben we op gepaste wijze gedaan. Eén van de grootste uitspattingen uit mijn leven, waarin ook mijn helaas veel te vroeg overleden neef Robbert Jan een hoofdrol had, vond plaats in de Tsjechische hoofdstad. Ik begrijp de nieuwsgierigheid. Maar we hadden afgesproken wat gebeurt in Praag, blijft in Praag. Tja, daar kan ik natuurlijk niet onderuit.

Ook was het Jan die mij bij Noord heeft binnengeloodst. Weliswaar met de niet geheel op waarheid beruste boodschap dat de omroep-cao veel beter was dan de kranten-cao. Maar toch. Nu ik dit schrijf besef ik dat al die mooie en leuke dingen die ik bij Noord heb gedaan en nu allemaal doe, eigenlijk aan hem heb te danken. Een dank die nooit is uitgesproken. Shame on me.

En nu gaat ie weg. Weg bij Noord. Weg van mij. Weg van ons allemaal. Zoals hij mij verraste bij zijn vertrek uit de kledingzaak, verraste hij ons allemaal opnieuw. Een topbaan bij de provincie. Het vertrouwde stemgeluid verdwijnt. Zijn vertrouwde aanwezigheid verdwijnt. Want dat was het. Voor velen binnen de muren van de Noord.

Zijn rol achter de microfoon wordt weer overgenomen, net als die keer in de disco toen de drank de goeie ouwe reus had geveld en vriend Jeroen het stokje overnam. Maar zijn aanwezigheid niet. Zijn liefde voor radio niet. En zijn liefde voor de microfoon niet. We gaan de favoriete oom van de redactie missen.

En ik een vriend.



Erik Hulsegge

