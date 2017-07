FC Groningen speelt laatste oefenduel tegen Real Sociedad

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen de laatste tegenstander van de voorbereiding bekendgemaakt: Real Sociedad.

De Groningers nemen het op woensdag 2 augustus in Haren op tegen de nummer zes van de Primera División, de hoogste Spaanse competitie. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de Open Dag op zondag 6 augustus.



Het eerste oefenduel is komende woensdag om 19.00 uur in Warffum. FC Groningen neemt het dan op tegen een regioselectie van RWE Eemsmond.

Door: RTV Noord Correctie melden