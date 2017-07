Bryan Linssen is dicht bij een vertrek bij FC Groningen

(Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

FC Groningen-speler Bryan Linssen is in gesprek over een transfer. Dat maakte zijn werkgever bekend in Haren tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen.

De 26-jarige Limburger ontbrak hierdoor bij de eerste training. Het is nog niet duidelijk om welke club het gaat. Volgens het Dagblad van het Noorden zou het om Vitesse gaan.



Linssen kwam in 2015 van Heracles naar FC Groningen. Hij heeft een contract tot medio 2018. Hij speelde in totaal 56 eredivisie duels voor de Groningers en scoorde daarin dertien keer.

Door: RTV Noord Correctie melden