Expeditie Grunnen: 'Dancing and singing in a bushokje'

Hoe dichter je bij Warffum komt, hoe meer je er van merkt: De 52e editie van het dans -en muziekfestival Op Roakeldais. Halverwege Winsum staat een groep artiesten uit Nepal te schuilen in een bushokje. Alles is rustig totdat de Expeditiebus langsrijdt...

Ze gaan meer dan honderd kilometer per uur en hebben een motor van dik 600 cc en je kon er -oorspronkelijk- mee grasmaaien. Nou dat doen ze dus niet tijdens de zitmaaierraces in Baflo. Wat ze er dan wel mee doen, zie je in Expeditie Grunnen.- Pasen komt dit jaar wel heel laat?- De eerste tractorrijles van Roy- En nog veel meer....