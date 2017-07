Ritsu Doan staat volop in de schijnwerpers bij eerste training FC Groningen

FC Groningen werkte zaterdagmiddag op het veld van Sportpark de Koepel in Haren de eerste training af van het nieuwe seizoen. De ogen waren vooral gericht op de nieuwste aanwinst van de club, de 19-jarige Ritsu Doan uit Japan.

Het publiek was bijzonder nieuwsgierig naar de kunsten van Doan. 'Die Japanner is wel wat bijzonders natuurlijk. Ook omdat Ajax en PSV er wel belang bij hadden. En dat Groningen ermee vandoor is gegaan, is natuurlijk wel heel knap', laat een toeschouwer weten.Een andere nieuwe speler van FC Groningen, Mike te Wierik, denkt dat de aandacht wel goed is voor Doan. 'Hij komt helemaal van de andere kant van de wereld, dus hij zal het wel lastig hebben in het begin. Het is dan wel leuk dat hij zoveel aandacht krijgt.'Doelman Kevin Begois verwacht dat Ritsu Doan ook in de toekomst nog veel aandacht losmaakt voor FC Groningen.'Ik heb Honda en Yoshida ook meegemaakt bij VVV en je zult in de loop van het jaar zien dat er overal mensen met de trein hierheen komen om hem (red. Doan) te groeten en een training te komen kijken. Dat is wel spannend voor een club hoor.'De eerste oefenwedstrijd van FC Groningen is komende woensdag in Warffum. Dan spelen de Groningers tegen een regioselectie van RWE Eemsmond.