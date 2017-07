Mollema gaat niet volle bak in tijdrit Tour de France

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema heeft zich niet bovenmatig ingespannen bij de start van de Tour de France. Hij werd 132e in de tijdrit over 14 kilometer in Düsseldorf.

Hij legde de rit tegen de klok af in een tijd van 17 minuten en 22 seconden. Hij was de langzaamste renner van zijn ploeg Trek Segafredo.



Kopman Alberto Contador was bijna een halve minuut sneller dan Mollema. De Spanjaard verloor in de eerste etappe veel tijd op Chris Froome, één van zijn concurrenten voor het geel in Parijs.



Zondag is de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Het peloton start in Düsseldorf en finisht na een vlakke rit in Luik.

Door: RTV Noord Correctie melden