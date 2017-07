Kupers: 'Lichaam is even op'

(Foto: RTV Noord)

Er is een einde gekomen aan de zegereeks van Thijmen Kupers. De atleet van Groningen Atletiek werd bij de Diamond League wedstrijd in Parijs achtste op de 800 meter.

Kupers kwam over de finish na 1 miuut 46 seconden en 7 honderdste. Dat was ruim een minuut boven z'n beste seizoentijd. 'Ik mikte op een persoonlijk record, maar het lichaam is even op. Ik heb de laatste tijd veel gereisd en wedstrijden gelopen. Dat ben ik niet gewend.' liet Kupers weten.



Kupers, die in de afgelopen weken de snelste was in Hengelo, Stockholm en Lille, had zich graag willen beter staande willen houden tussen de wereldtoppers. Zonde dat dat nu in zo'n mooi veld allemaal minder is. Komende weken ga ik naar de echte vorm toewerken.' zei de atleet op Twitter. In augustus staat hij aan de start bij het WK in Londen.



Er stond in de Franse hoofdstad een sterk deelnemersveld, met onder anderen vier Kenianen, aan de start. Het kwartet werd verslagen door Nijel Amos uit Botswana. Hij kwam in 1.44.24 over de meet.

Door: RTV Noord Correctie melden