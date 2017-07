Brons voor Marit Kamps op EK in Litouwen

Marit met haar coach Marcel Joling (Foto: RTC Noordoost)

Judoka Marit Kamps van Judoschool Veendam heeft zaterdag een bronzen medaille veroverd bij het EK voor judoka's tot 18 jaar in Litouwen.

De in Assen woonachtige Kamps won in de strijd om het brons in de gewichtsklasse +70 kilo van de Française Laura Fouseau.



In de voorronde ging de 16-jarige Kamps onderuit tegen Sophio Somkhishvili uit Georgië, die later Europees kampioen werd. Ze herstelde zich knap door daarna drie partijen op rij te winnen.

Door: RTV Noord