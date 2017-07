'Merulsa' (14) sleept derde prijs in de wacht bij Kunstbende

De 14-jarige Merel Bakker uit Uithuizen, oftewel Merulsa, heeft de derde prijs gewonnen in de categorie Muziek van de Kunstbende. Ze liet tien andere jonge muzikanten achter zich in de finale in de Westergasfabriek in Amsterdam.





Meer Groningers

Nog vijf andere Groningers stonden zaterdag in de finale van de landelijke talentenjacht voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar oud, in andere categorieën. Twee van hen vielen in de prijzen.



De 17-jarige Sterre Wolthers uit Haren, die vorig jaar een gedicht mocht voorlezen op de Dam tijdens Dodenherdenking, werd tweede in de categorie Taal. De 15-jarige animator



Alle drie gingen volgens de organisatie naar huis met 'tassen vol met stimuleringsprijzen'.



3500 deelnemers

In totaal hadden 3500 Nederlandse jongeren zich aangemeld voor de Kunstbende. Negentig verschillende acts gingen door naar de finale. Een veertigkoppige jury koos zaterdag de winnaars in acht categorieën.



