Paul de Haan eert met zege overleden broer

(Foto: RTV Noord)

Met een prachtig zegegebaar vierde Paul de Haan uit Meedhuizen in De Wilp de overwinning in de laatste etappe van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Met de armen gestrekt en de vingers in de lucht wijzend, als eerbetoon aan z'n overleden broer.

Het was zijn eerste zege na het overlijden Bas de Haan, vorig jaar september. 'Ik wist dat als ik ergens zou winnen dat ik naar boven zou wijzen. Het is zoals beloofd hè. Het voelt ook als een soort van drempel waar ik overheen moest.' De Haan liet z'n emoties de vrije loop na de koers. Datzelfde gold voor vader Bert en moeder Aukje.



In het algemeen klassement eindigde De Haan op de vijfde plaats. 'Dat maakt me niks meer uit nu. Na de eerste dag in Peize wist ik al dat het klassement niks meer werd. Dat ik daar pech had, gaf me vandaag in De Wilp de ruimte om weg te rijden. Ik vind het helemaal goed zo!'



In de top drie van het klassement veranderde niks. Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden pakte de eindoverwinning. Bas Tietema uit Zwolle werd tweede. Titelverdediger Jeff Vermeulen uit Exloo moest deze keer genoegen nemen met de derde plek. Het drietal hield elkaar nauwlettend in de gaten tijdens de koers in De Wilp.

Door: RTV Noord Correctie melden