Oosting slaat erop los bij EK Softbal

Dinet Oosting uit Veendam heeft met het Nederlands Softbalteam de Europese titel gepakt. Aartvijand Italië werd in de finale in eigen land met 7-1 verslagen. Oosting had gedurende het toernooi een belangrijk aandeel in de eindoverwinning.

Tegen Italië sloeg de Veendamse in de eerste inning met alle honken bezet een honkslag. Het betekende het eerste punt van de wedstrijd. Het was in totaal het zestiende punt van het toernooi dat door Oosting werd binnengeslagen. Na de eerste slagbeurt stond het 3-0. Oranje kwam daarna niet meer in de problemen.



De 26-jarige Oosting maakt sinds 2010 deel uit van het Team Kindom of the Netherlands. Het was haar derde Europees Kampioenschap. De catcher is inmiddels uigegroeid tot een vaste waarde. Ze begon haar softbalcarrière bij The Blokes in Veendam.

