Deense belangstelling voor Simon Tibbling

(Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

Brøndby IF wil Simon Tibbling overnemen van FC Groningen. Dat meldt de Zweedse krant Aftonbladet.

Directeur Hans Nijland van FC Groningen wordt geciteerd in het artikel en geeft aan dat er meermalen contact is geweest met de Deense club.



Er zou ook al een bod uitgebracht zijn op Tibbling, maar dat wordt door beide partijen niet bevestigd. Tibbling heeft nog een doorlopend contract bij FC Groningen.



In de winterstop was er ook al interesse voor de middenvelder. Onder andere Club Brugge wilde de Zweedse jeugdinternational inlijven. Het struikelblok was destijds een te hoge transfersom.

Door: RTV Noord Correctie melden