Springkussenfest 2017 gaat toch door

Goed nieuws voor de volwassen springkussenliefhebbers in onze provincie. Het eerder afgeblazen Springkussenfest 2017 wordt volgende maand toch gehouden.

De gemeente Groningen had eerder laten weten dat er geen plek was op de evenementenkalender voor het festival. Nu blijkt er toch ruimte te zijn en wordt het feest wel georganiseerd. Het evenement wordt zelfs uitgebreid met een kinderdag.Het Springkussenfest 2017 voor volwassenen is op 5 augustus op de drafbaan in Groningen. De kindereditie wordt daar een dag eerder gehouden, op 4 augustus dus.