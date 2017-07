Zanger Pieter van der Zweep staat weer voor een dichte concertdeur

Flink balen voor zanger Pieter van der Zweep. De Delfzijlster ging samen met zijn vriend Roy speciaal naar Londen voor een concert van Adele maar dat is op het laatste moment afgelast.

'Ik wilde in Nederland al graag heen, dus ik was zo blij als een kind toen ik kaarten kreeg voor Londen maar het mocht niet zo zijn', vertelt de zanger zaterdag in het Radio Noord programma Café Martini.Het is zeker niet de eerste keer dat van der Zweep van een koude kermis thuis komt. In het verleden had hij al meerdere keren pech: 'Ik heb er patent op denk ik. Ik heb ooit een Beyoncé concert geboekt, zat ik in Antwerpen, ging dat niet door. Michael Bublé ben ik ooit geweest, ging niet door. Shakira in de Gelredome, dat ging ook niet door en nu dus Adele.Het is wel ontzettend balen.'Er is wel één schrale troost voor Van der Zweep, hij heeft nog kaarten kunnen krijgen voor de Phantom of the Opera: 'Het is geen Adele maar het is iets'