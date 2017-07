Gemeentebelangen Oldambt neemt het op voor Miss Oldambt

Gemeentebelangen Oldambt vindt het maar niks dat Miss Oldambt niet welkom is op het Rozenfestival in Winschoten dit weekend. Vooral de manier waarop dit door de Stichting Marketing Oldambt naar de Miss is gecommuniceerd vindt lijsttrekker Ger Klein ronduit beledigend.

'Als je na veertien jaar afscheid neemt, doe je dat op een fatsoenlijke manier. Door elkaar recht in de ogen te kijken of tenminste telefonisch contact te zoeken. En dus niet door een mailtje te sturen waarin je in twee zinnen het einde van de samenwerking aankondigt. Zo ga je niet met elkaar om.' schrijft Klein in een persverklaring.



50-jarig bestaan Rosarium

Het Rozenfestival wordt in het Rosarium gehouden en die plek viert dit jaar het 50-jarig bestaan. Gemeentebelangen Oldambt vindt dat Miss Oldambt het verdient om tijdens het jubileumjaar bij het festival te zijn.



Toch presentjes uitgedeeld

Lijsttrekker Ger Klein verzon daarom een list: 'Miss Oldambt heeft daarom op uitnodiging van ons in het Rosarium presentjes uitgedeeld. Omdat het Rosarium vrij toegankelijk is en voor het uitdelen van presentjes geen vergunning nodig is, kon Stichting Marketing Oldambt dit niet beletten.'



De Stichting Marketing Oldambt was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

