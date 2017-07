De Leeuw scoort zijn eerste goal van het seizoen

Michael de Leeuw heeft zijn eerste goal van het seizoen te pakken voor Chicago Fire. De oud-FC Groningen-spits scoorde de vier-nul in de wedstrijd tegen Vancouver Whitecaps.

Door de overwinning staat Chicago Fire bovenaan in de Major Leugue Soccer, de professionele voetbalcompetitie van de VS en Canada.Voormalig FC Groningen-verdediger Johan Kappelhof stond ook in de basis bij de ploeg uit Chicago.