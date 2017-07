Onrust in Finsterwolde om zonnepark

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

In Finsterwolde is onrust ontstaan over de mogelijke komst van een zonnepark aan de rand van het dorp. Dat park moet stroom opwekken voor zo'n 2500 huishoudens.

De locatie van het park, ten noorden van de H.J. Siemonsstraat, is een deel van de dorpsbewoners een doorn in het oog.



Uitzicht kwijt

'De panelen liggen vast, dan is het hoogste punt 2 of 2,5 meter', zegt voorzitter Franny Oolders van Dorpsbelangen Finsterwolde. 'Er wonen mensen die nu elke dag genieten van het wijdse uitzicht in de polder. Dat zijn ze dan kwijt.'



Voor alternatieve energie

Oolders benadrukt dat men in Finsterwolde niet per definitie tegen een zonneweide is. 'Iedereen zegt dat we van het gas af moeten', zegt Oolders. 'Dus we zijn voor alternatieve energie. Dorpsbelangen staat hier ook neutraal in. De discussie gaat vooral over de plek.'



Dorpsbrede enquete

Dorpsbelangen Finsterwolde heeft afgelopen week een informatieavond georganiseerd. Daar zijn iets meer dan vijftig dorpsbewoners op af gekomen. Oolders: 'Maar dat is natuurlijk niet het hele dorp.'



'Wij gaan daarom nu onderzoeken of er draagvlak is in het dorp', aldus de voorzitter van Dorpsbelangen. 'We willen een dorpsbrede enquête houden. Als daaruit blijkt dat er steun is voor dit zonnepark, dan is dat prima. Maar als er geen draagvlak is, dan moet het ook niet doorgaan.'



Dorpsbelangen Finsterwolde wil de enquête in de eerste helft van juli huis aan huis verspreiden. De gemeente Oldambt heeft laten weten dat draagvlak in het dorp ook voor de gemeente een voorwaarde is.

Door: Mario Miskovic Correctie melden