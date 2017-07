Ook voetbalvereniging wil restwarmte van fabriek

De energie voor de nog te bouwen multifunctionele sportaccommodatie in Bedum moet duurzaam worden opgewekt. Daarover zijn diverse ideeën binnen de voetbalvereniging. Leden die zelf energie opwekken, zonnepanelen op het dak en gebruik van restwarmte van de plaatselijke Campina-fabriek.

SV Bedum wil graag een nieuwe sportkantine bouwen. Ook andere verenigingen en belangengroepen kunnen gebruikmaken van de nieuwe multifunctionele accommodatie.De restwarmte van zuivelfabriek Friesland Campina zou gebruikt kunnen worden om de nieuwe kantine mee te verwarmen. Het zwembad in het dorp heeft al zo'n voorziening. 'Het zijn allemaal nog hersenspinsels maar Campina was bereid om het zwembad van warmte te voorzien en dat zou ook kunnen bij een nieuwe kantine', vertelt Gert Jan Hageman, projectlid van de commissie nieuwbouw.De ideeën gaan verder dan alleen de restwarmte gebruiken. De sportclub denkt er ook over na om een energiecoöperatie op te richten. Dorpsbewoners kunnen dan bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens zelf energie opwekken. Voor zichzelf en de kantine. 'De leden van zo'n coöperatie kunnen dan bijvoorbeeld hun sportabonnement terugverdienen' vertelt Hageman. 'De gemeente staat positief tegenover dit soort burgerinitiatieven.'De vereniging heeft de hoop dat het nieuwe sportcomplex er over twee jaar staat. Zuivelfabriek verwarmt Zwembad De Beemden (2015) Sportcomplex misschien toch verwarmd door zuivelfabriek (2013)