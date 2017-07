Begraafplaatsen Bedum kampen met onkruid

(Foto: Google Street View)

De paden op de begraafplaatsen in Bedum kampen met oprukkend onkruid. 'Hierover komen veel klachten binnen' vertelt de Bedumer wethouder Johannes de Vries.

Vanwege het verbod op het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen neemt het onkruid op de paden toe. 'Alternatieve methodes van onkruid wieden hebben nog niet het gewenste resultaat', aldus de Vries.



Wel zijn de medewerkers van de gemeente 'innovatief' volgens de wethouder. 'Ze hebben een schoffelapparaatje gemaakt waarmee ze grint schoffelen, zodat het onkruid dood gaat. Maar het werkt niet goed genoeg. Vandaar dat we met een definitieve oplossing moeten komen.'



Geen asfalt

Het asfalteren van de paden is geen oplossing. 'Dat is niet handig en te duur'.



Welk materiaal er dan wel gebruikt moet worden voor de paden weet de wethouder nog niet.



De gemeente doet momenteel onderzoek naar een soort halfverharding die minder onkruidgevoelig is, beter begaanbaar dan grind en toch past bij de uitstraling van een begraafplaats.



Kosten

Om de grindpaden van de begraafplaatsen aan te pakken is zo'n 75.000 euro nodig.

Door: RTV Noord Correctie melden