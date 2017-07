Nieuwe app voor fitte ouderen: 'Het tempo zit er aardig in mijnheer!'

(Foto: RTV Noord / Beppie van der Sluis)

Ouderen en tablets, gaat dat wel samen? Fysiotherapeut Joeval Benjamins denkt van wel. De Groninger is de bedenker van de Fysiofit-app. De nieuwe bewegingsapp moet ouderen fitter en vitaler maken.

'Het tempo zit er aardig in'

'Beweeg uw armen van links naar rechts en herhaal dit vijf keer', zegt de stem die de oefeningen begeleidt op de app. 'Het tempo zit er wel aardig in meneer', roept een bewoner van woonzorglocatie de Dilgt in Haren. Zij mogen de nieuwe oefenvorm als een van de eersten testen.



Bewegen is belangrijk

De 85-jarige meneer Harrijvan is een van die testers. De geboren Slochtenaar heeft parkinson, maar dit weerhoudt hem niet om te bewegen. 'Het is heel belangrijk dat ik beweeg, ik blijf er fitter door', vertelt hij. Hij is enthousiast over de app. 'Al zijn sommige oefeningen wel wat lastig door mijn beperking.'



Beter effect dan therapie

Specialist ouderengeneeskunde Arnold Bisschop noemt de app een toevoeging op het beweegpatroon van ouderen. Hij zegt dat de beweegvorm ervoor kan zorgen dat ouderen dagelijks bewegen en misschien wel vaker op een dag. 'En dit heeft een veel beter effect dan één of twee keer per week naar therapie gaan', vertelt hij.



Oefeningen in bed

'Doordat je een app altijd kan gebruiken, kan de gebruiker op elk gewenst moment de oefeningen doen', vertelt Benjamins. 'Ik ben overigens wel erg voor bewegen in oefenzalen en buiten, maar dit kan een mooie aanvulling daarop zijn.'



De nieuwe app is een gat in de markt, denkt Benjamins. In al het geweld van bestaande fitnessapps, denkt hij dat deze app beter aansluit bij het verschillende beweegniveau van ouderen. Het bewegingsprogramma richt zich zowel op fitte als kwetsbare ouderen.



'De app is voor verschillende niveaus geschikt. Zo kan je bijvoorbeeld ook oefeningen uit bed doen', vertelt de Groninger fysiotherapeut.



'Kijken wat er nog over is'

'Deze oefening kan ik makkelijk doen. Maar zo is het wel weer genoeg hoor voor vandaag.' Meneer Harrijvan vindt de oefeningen op zijn tablet genoeg. 'Ik kon niet alles meedoen, maar dat is niet erg. Ik zeg altijd: kijken wat er nog over is. Ik ben dankbaar voor wat ik nog wel kan.'

Door: Beppie van der Sluis