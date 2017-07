NK Treintrekken: 'Het is gewoon kracht zetten en niks anders'

(Foto: RTV Noord / Marco Grimmon)

Een oude stoomlocomotief van 21.000 kilo in beweging brengen. Dat is wat sterke mannen en vrouwen zondag proberen op het NK Treintrekken in Stadskanaal.



Als de 25 deelnemers het kolos 25 meter hebben verplaatst, klinkt het fluitje. De tijd wordt gestopt. De deelnemer die over twee rondes de snelste is, mag zich Nederlands kampioen noemen.



Organisatie

Berend Schuur is mede-organisator van dit evenement. 'Aan je rug hangt een touw van anderhalve meter en dan is het gewoon kracht zetten', zegt de nuchtere Groninger. 'Dat is het en niks anders.' Het is de derde keer dat dit kampioenschap werd gehouden.



Bijzondere verschijning

Schuur heeft makkelijk praten, hij hoeft immers niet aan het touw te hangen. Willemyn Kolfhof moet dat wel. Zij is deelnemer en valt op tussen de gespierde en vaak getatoeëerde mannen. 'Hier en daar hoor ik wel eens in de wandelgangen dat ik een poppetje ben. Maar eenmaal als ik klaar ben, denken ze toch anders over mij.'

Door: Marco Grimmon