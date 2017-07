Kunstgrasveld Winsum is aan vervanging toe

Het kunstgrasveld in Winsum is aan vervanging toe. Het elf jaar oude veld wordt door de hockey- en korfbalvereniging gebruikt. Beide verenigingen geven aan dat de toplaag van het huidige veld niet goed is. De gemeente wil daarom het veld aanpakken.

Er zou te veel water op het veld staan bij regen. De drainage is niet meer goed en moet ook vervangen worden. Hockeyclub HCW heeft daarover geklaagd volgens de gemeente.



Belijning

Ook moet de belijning van het korfbalveld worden aangepast. Het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) hanteert sinds kort nieuwe afmetingen.



De gemeente wil daarom een budget beschikbaar stellen. Het vervangen van de drainage kost 20.000 euro en de toplaag 140.000 euro.



Op 11 juli neemt de gemeenteraad daarover een besluit tijdens de behandeling van de kadernota.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden