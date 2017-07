Auto botst tegen boom bij Woudbloem

(Foto: Dennis Venema)

Een auto is zondagmiddag tegen een boom gebotst langs de Veenlaan in Woudbloem. Er zou nog iemand bekneld zitten in het voertuig.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. De auto raakte de boom aan de bijrijderskant. De wagen is zwaar beschadigd.

