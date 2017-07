FC Groningen laat Tibbling niet gaan

Simon Tibbling gaat voorlopig niet weg bij FC Groningen, dat zegt directeur Hans Nijland. De club heeft een bod van het Deense Brøndby IF naast zich neergelegd. 'We hebben een duidelijk 'nee' tegen de bieding gezegd.'

De directeur benadrukt verder dat de Zweedse middenvelder niet weg hoeft.FC Groningen gaat de komende dagen wel in gesprek met Chelsea om te praten over een verhuur van Todd Kane. 'Onze interesse is er, maar ik durf niet te zeggen of het rondkomt.' vertelt Nijland. Kane speelde twee jaar geleden bij NEC, maar raakte in één van de laatste wedstrijden zwaar geblesseerd. Hij scheurde z'n kruisband.Op Twitter laat Kane weten dat hij terugkeert naar de Eredivisie. Hij laat in het midden bij welke club hij gaat spelen.