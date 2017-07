Expeditie Grunnen gaat met gierende banden door De Wilp

Knetterende uitlaten, stoere mannen en oude brommers. Het kan niet anders of het Expeditieteam is in De Wilp. Daar wordt dit weekend de Historische Demorace gereden:

Klassieke motoren die snoeihard een rondje dorp rijden. Hoe dat er gaat, zie je in Expeditie Grunnen.Die kennen we (bijna) allemaal wel. In Grootegast wordt volgende week een remake van het stuk gespeeld met een iets andere naam:. De hoofdrol is voor Piet Buist. We mogen in Expeditie Grunnen een kleine 'sneak peak' geven van zijn optreden.- Verslaafd aan wakeboarden- Ploeteren door de blubsie bij Kardinge- Met glans van de schand in Heiligerlee- En nog veel meer...De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist. Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!