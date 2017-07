Door de mand: Gronings Toursucces

'Froome moet vroem doen', riep verslaggever Michel Wuyts vanmiddag verschrikt uit, nadat de Tourfavoriet vol in de achtervolging moest. Hij liep achterstand op bij een valpartij. Bauke Mollema was daar niet bij betrokken. Bauke rijdt dit jaar een heel andere Tour.



De Groninger gaat zijn kopman bijstaan in de bergen en niet proberen een goed klassement te rijden. Dus doet hij alles met beleid en blijft verre van het grootste gewrik en gedrang. Want waarom risico lopen als je niet op een seconde hoeft te kijken?



Gisteren bij de proloog verloor hij dan ook, in amper een kwartiertje fietsen, bijna 80 tellen en werd 132ste. Alleen de voorzitter van de Mollemafanclub, Anjo Mäkel, hoopt dat we getuige zijn geweest van een geniale afleidingsmanoeuvre die in de Alpen z'n beslag krijgt. Waardoor de Groninger alsnog de top van het klassement serieus gaat bedreigen. Maar het hoogst haalbare voor Bauke zal een etappeoverwinning zijn.



Een historische in dat geval, want alle Nederlandse provincies wonnen al eens een ritje in de Ronde van Frankrijk, met uitzondering van Groningen. Al wijzen liefhebbers met enige regelmaat op de twee etappezeges van Henk Nijdam beginjaren zestig. Maar die kwam toch echt uit Eelderwolde en is niet te annexeren, vindt het op dit punt onvermurwbare sportgeweten van Groningen, Dick Heuvelman. Die ook de verklaring van armetierig Gronings Toursucces weet: we zijn niet katholiek genoeg.



Wij werden hier niet door meneer pastoor op de fiets gezet, zoals in Zuid-Nederland en België, als we in onze adolescentenjaren de overtollige energie kwijt moesten raken. Daarom begon Bauke ook laat, wellicht te laat, met fietsen.



De komende weken zal hij vooral te zien zijn als gangmaker van zijn kopman Contador. Gisteren laveerde Bauke daarom tijdens de proloog in alle rust door de bochten van het spekgladde Düsseldorf, waar bijvoorbeeld de oude krijger Valverde keihard onderuit ging. Alejandro brak zijn knieschijf, einde seizoen. We gunnen Contador uiteraard alle succes en gezondheid, maar zolang hij in koers is kan Mollema zijn eigen kans niet gaan. En zit er opnieuw geen Gronings Toursucces in, dit jaar.



Toch hebben we nog een ijzer in het vuur. Een man die opgroeide aan het Boterdiep in Zuidwolde. Laurens ten Dam. Nog maar vier jaar geleden spraken we over weinig anders in de maand juli dan Bau en Lau. Want Ten Dam en Mollema stonden lange tijd in de top 5 van het klassement. We deden mee, en hoe.



Inmiddels liggen Ten Dams beste jaren achter hem, maar koersinzicht en wilskracht heeft hij nog altijd volop. En dat komt deze Tour van pas op die dag dat hij z'n kans krijgt. En grijpt. En sportgeschiedenis schrijft. Een Groninger wint een etappe. Dit wordt niet de Ronde van Bau, maar van Lau!

Door: Pieter de Hart