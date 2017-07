Ook Sipke Ernst wordt geen Nederlands kampioen schaken

Groninger Sipke Ernst heeft de tweestrijd met loek van Wely om de nationale schaaktitel verloren. Beide schakers maakten er in de zevende ronde een spektakelstuk van.

Er was een barrage nodig om de winnaar te bepalen. De partij in de zevende en laatste ronde eindigde na 100 zetten in remise.In de eerste barrage kwam er ook geen beslissing. Vervolgens won Van Wely in de tweede extra partij met de witte stukken toen Ernst in grote tijdnood kwam.Van Wely nam de titel over van Jorden van Foreest uit Groningen. Hij eindigde teleurstellend op de zesde plaats met drie punten uit zeven matches. In de laatste ronde speelde de jonge Stadjer remise tegen Ivan Sokolov.