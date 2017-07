Atletiektalent Jorinde van Klinken nationaal kampioen kogelslingeren

Jorinde van Klinken (archief) (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek is Nederlands jeugdkampioene kogelslingeren geworden. Het talent kwam op de derde dag van het kampioenschap in Vught tot een winnende afstand van 60,05 meter.

Van Klinken was tot dusver nog nooit over de 60 meter gekomen. Zaterdag had ze al meegedaan aan de onderdelen kogelstoten en discuswerpen. Bij het kogelstoten werd ze ook kampioen en bij het discuswerpen legde ze beslag op een tweede plek.



Brons was er op de laatste dag van dit Nederlands jeugdkampioenschap baanatletiek voor Danara Dewi Stoppels, eveneens van Groningen Atletiek. Zij werd derde bij het speerwerpen.

