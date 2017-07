Mollema probeert zich te sparen in de Tour: 'Dat is wel even gek'

Dat Bauke Mollema na de eerste twee Tourritten pas 118de in het klassement staat, deert hem niet. De wielrenner van Trek-Segafredo werkt voor kopman Alberto Contador en probeert zoveel mogelijk energie te sparen. 'Dat is wel even gek.'

'Achteraan in het peloton kom je soms in zo'n sleur dat het lastig is om de concentratie te vinden. Dit zijn gewoon dagen die ik moet doorkomen.'Rit drie van de Tour eindigt op een heuvel, voor Mollema is het dan zaak om Contador vooraan af te zetten. 'Dan moet ik al wat meer attent zijn. En vanaf etappe vijf beginnen de echte bergen al. Na de Giro heb ik een maandje niet gekoerst, ik vind het wel lekker dat ik er nu even kan inkomen. Wat wedstrijdritme opdoen.'De vorige Tours was Mollema zelf telkens de kopman. 'Het is vooral mentaal wat makkelijker, je bent wat minder nerveus. Je hoeft minder stress te hebben voor de wind, of om van voren te zitten. Dat scheelt zeker energie. We gaan later in de Tour zien hoeveel dat oplevert.'