Nijestee wil 2500 nieuwe huizen in de Stad bouwen

Woningcorporatie Nijestee wil 2500 nieuwe woningen gaan bouwen in de stad Groningen.

'We hebben een presentatie uitgewerkt voor dertien locaties in de stad waar we op korte termijn mogelijkheden zien. Uiteraard worden omwonenden betrokken bij een eventueel vervolg', zegt directeur Pieter Bregman van Nijestee.In de bestaande afspraken tussen Nijestee en de gemeente staat dat Nijestee 300 woningen per jaar bouwt. 'We voegen daar graag een fors aantal aan toe. We zitten nu in een tijd dat het weer mogelijk is', zegt Bregman.De plannen van Nijestee komen in een tijd dat er forse krapte op de woningmarkt is in Stad. 20.000 euro bovenop een vraagprijs van 200.000 euro moeten bieden, is inmiddels geen uitzondering in Stad. Ook is er grote vraag naar meer sociale huurwoningen.De woningcorporatie zegt in te willen zetten op betaalbare woningen. 'Er komen meer, nieuwe betaalbare huizen van goede kwaliteit. Behalve kortere wachttijden betekent het ook een snelle verduurzaming en meer keuze.''Het bouwen doet Nijestee niet alleen', schrijft de woningcorporatie in een persbericht. 'Vrije sector huurwoningen en koopwoningen laten we over aan andere partijen. Het plan betekent ook dat we een aantal bestaande woningen moeten vervangen.'