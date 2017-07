IKEA-werknemers gaan erop vooruit

(Foto: Google Streetview)

Werknemers van de IKEA in Nederland en dus ook in Groningen gaan er 4,4 procent op vooruit qua inkomen en hun contracturen worden uitgebreid.

Dat komt omdat de Zweedse meubelfabrikant een principeakkoord sloot met het FNV over een nieuwe cao. Dit is een voorlopig akkoord, dat nu voorgelegd wordt aan de leden. Verwacht wordt dat de nieuwe cao volgende maand wordt beklonken.



Het akoord moet driehonderd vaste banen opleveren. Wat het precies voor de vestiging in Groningen betekent, is nog niet bekend.



Terugwerkende kracht

De overeenkomst geldt voor de ruim 5500 medewerkers van de onderneming. De cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober vorig jaar.



Een jaar geleden wees de FNV het eindbod van IKEA nog af. Het bedrijf sloot toen wel een deal met de 'eigen' vakbond WIM. Het grootste deel van de IKEA-medewerkers is bij die vakbond aangesloten.

