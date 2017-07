Bijverdienen in de bijstand: experiment in Groningen en Ten Boer

Groningen en Ten Boer beginnen na de zomer definitief met een experiment met de bijstand. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) tekent maandag in Groningen de overeenkomst waarmee de stad met het experiment aan de slag kan.

Door anders met de regels om te gaan, wordt gehoopt dat mensen sneller aan een baan komen. Jetta Klijnsma: 'Er wordt maatwerk toegepast. Voor sommige mensen geldt bijvoorbeeld de sollicitatieplicht niet meer'. Een paar honderd bijstandsgerechtigden doen in groepen mee aan de pilot.Een groep mag meer geld bijverdienen dan wettelijk is vastgelegd. Een andere groep deelnemers wordt vrijgesteld van de arbeidsplicht. Dat betekent dat solliciteren niet verplicht is, maar ook dat de deelnemer een aangeboden baan kan afwijzen.Verder zal er ook een groep worden samengesteld die intensieve begeleiding krijgt. De vierde Groningse groep mag kiezen uit de verschillende mogelijkheden. Bijstandsgerechtigden nemen op vrijwillige basis deel aan de onderzoeken.Wethouder Mattias Gijsbertsen is blij met het experiment: 'Je ziet dat de bijstand vaak een negatieve spiraal vormt voor mensen die erin zitten. Door financiële nood komt men niet verder en wordt er niet geïnvesteerd in de eigen ontwikkeling. We geven de mensen meer perspectief om richting de arbeidsmarkt te komen.'Mousmé Brocaar (26) is zangeres en zangdocent en doet mee aan het experiment. Brocaar: 'Er wordt gewerkt vanuit mijn eigen kracht, wie ik ben en wat ik nodig heb om te groeien. Door die ruimte kom ik verder in mijn werk'.Ook Wageningen, Tilburg en Deventer gaan als eerste gemeenten twee jaar experimenteren met de regels. Na de zomer wordt duidelijk of ook Utrecht en een aantal buurgemeenten, Amsterdam en Nijmegen het groene licht krijgen. Het kabinet besloot vorig jaar zomer dat in totaal 25 gemeenten mogen gaan deelnemen aan de experimenten.