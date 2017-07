Lopend Vuur: Schaf de sollicitatieplicht in de bijstand maar af

Groningen en Ten Boer krijgen een experiment met de bijstand. Door anders met de soms strenge regels om te gaan, hoopt men dat bijstandsgerechtigden sneller aan een baan komen.

In de proef mag één groep deelnemers meer geld bijverdienen dan wettelijk is vastgelegd. Een andere groep is vrijgesteld van de arbeidsplicht. Dan mag een aangeboden baan afgewezen worden en is solliciteren niet verplicht. Weer een andere groep krijgt meer begeleiding.Minder regels en verplichtingen zouden kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van mensen. En zonder vaste druk van solliciteren wordt misschien sneller een baan gevonden.Onze stelling vandaag: Schaf de sollicitatieplicht in de bijstand maar afWe waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: ' Ik word gek van al die appgroepen. ' Van de 2.427 stemmen was 68% het hiermee eens.