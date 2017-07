Uithuizermeeden heeft een vijf sterren-zwieneboer

(Foto: RTV Noord)

De beste varkensboer, een vijf sterren-varkensboer, zit in Uithuizermeeden. Dat zegt althans Varkens in Nood. Die heeft een lijst gemaakt met de 28 beste varkensboeren in Nederland.





Direct aan de man verkopen

De enige Groningse vijf sterren-boer is boerderij Waddenvarkens van Edwin en Petra Spa. Zij fokken Bonte Bentheimer-varkens en brengen het vlees direct aan de man. Varkens in Nood vraagt met de vijf sterren-lijst aandacht voor de leefomstandigheden van de varkens.



Lees ook: Sterrenkok kookt voor varkensboerbezoekers Bij deze boeren leven alle varkens in een natuurlijke omgeving, worden de biggen niet te vroeg weggehaald bij de moeder en kunnen ze naar hartelust spelen en wroeten. Volgens Varkens in Nood krijgen varkens tot aan de slacht op deze boerderijen een fatsoenlijk leven.De enige Groningse vijf sterren-boer is boerderij Waddenvarkens van Edwin en Petra Spa. Zij fokken Bonte Bentheimer-varkens en brengen het vlees direct aan de man. Varkens in Nood vraagt met de vijf sterren-lijst aandacht voor de leefomstandigheden van de varkens.

Door: RTV Noord Correctie melden